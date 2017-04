'Ik ben een moslim, maar ik vind het niet erg dat mijn vriendin dat niet is'

Sinds ik in Nederland ben, heb ik veel dingen onderzocht. Ik ben niet die perfecte moslim geweest die ik misschien had moeten zijn. Een relatie hebben met een meisje is eigenlijk al iets dat vanuit mijn achtergrond niet kan. Dat heb ik wel en dat vind ik prima. Toch merk ik dat ik nu een grens bereikt heb. Ongehuwd samenwonen past niet bij mij. Zeker met de wetenschap dat islamitisch trouwen überhaupt niet tot de mogelijkheden behoort. Ik heb nog wel een beetje hoop. Misschien zijn er imams die minder streng zijn en ons in de toekomst wel in de echt willen verbinden. We hebben in ieder geval genoeg om over na te denken.



Anwar Manlasadoon (26) vluchtte uit Syrië. Hij woont in Arnhem. Deze column komt tot stand met hulp van de redactie.