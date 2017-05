In Nederland discussiëren mensen over de zelfmoordpil. Je zou vanaf 70 jaar de mogelijkheid moeten krijgen om met een pil een einde te maken aan je leven, omdat het wel mooi is geweest. Ik vind dat heel erg, omdat het aantoont dat oude mensen in Nederland het niet fijn hebben.

Ze zijn eenzaam en overbodig. Ik ken Nederlanders die hun ouders of grootouders eens per maand bezoeken en daar alleen een bakje koffie drinken en even samen een puzzel maken. Daarna gaan ze weer terug naar hun eigen leven.

In Syrië is dat andersom. Je ouders en je grootouders zijn je leven. Als opa of oma kom je bovendien in de belangrijkste fase van je leven. Je bent het middelpunt van de hele familie. De meest wijze en de belangrijkste. In iedere kwestie geeft de mening van opa de doorslag.

Als grootouders zal er geen dag voorbij gaan zonder je familie op de stoep. Ben je te oud om voor jezelf te zorgen, dan kom je in huis wonen bij je oudste zoon. Syriërs doen het uit traditie, uit familieliefde, maar er is ook een financieel aspect. Als je als zoon of dochter je plicht verzaakt, is de kans groot dat de erfenis ook aan je neus voorbijgaat.

Gezellig

Kleinkinderen bezoeken hun opa en oma trouw. Op iedere dag die je niet werkt, ga je als kleinkind even naar je grootouders. Op alle feestdagen, in alle weekenden. Dat is geen straf, want daar is het altijd gezellig. Het is het huis waar iedereen samenkomt.

Een zelfmoordpil voor ouderen is in Syrië niet nodig. Zij zitten misschien wel in de mooiste fase van hun leven. Mochten ze desondanks toch het leven moe zijn, dan hebben ze geen pil nodig. Even naar buiten lopen en in opstand komen tegen de overheid of een willekeurige rebellengroep is genoeg.