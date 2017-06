Anwar burgert in: Beroepen

Onlangs leerde ik op school hoe Nederlanders dat doen. Ze krijgen een kraamhulp. Wat een goed systeem weer. Ook hebben we geleerd over verloskundigen. Die zijn er in Syrië alleen voor arme mensen. En voor jaloerse echtgenoten.

Een gynaecoloog is vaak een man, dat vindt niet elke echtgenoot acceptabel. Ook veel vrouwen vinden dat niet prettig. Vrouwelijke verloskundigen moeten vaak kwalen behandelen die niets te maken hebben met een zwangerschap of geboorte. Maar de patiënt durft of mag met zijn kwaal niet naar een mannelijke arts.

In Nederland is dit allemaal veel strakker geregeld. Je kunt niet met een zere enkel naar de verloskundige. Omdat ik een nieuw beroep moet kiezen in Nederland, denken Nederlanders wel eens met me mee. 'Waarom word je geen tandarts?' zei een vriend. 'Dan verdien je goed'. Ik begreep die opmerking niet. In Syrië heeft je beroep niets te maken met de mate waarin je verdient. Je kunt een straatarme tandarts zijn met patiënten in een arme wijk, of een steenrijke in een andere buurt. Het ligt allemaal aan je afkomst, je omgeving en je klantenkring. Grappig dat dat in Nederland niets uitmaakt. Een scholier kan dus voor hij een studie kiest nadenken hoe rijk hij zou willen worden.