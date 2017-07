2,5 jaar cel voor neersteken en schoppen minnaar vrouw

Naast de celstraf heeft de Rhedenaar ook een voorwaardelijke straf van een jaar gekregen. Die moet hij uitzitten als hij opnieuw de fout in gaat.

Ook de vrouw van de Rhedenaar was onderdeel van de ruzie. Zij werd kort voor de aanval op de buurman door de 41-jarige bedreigd met hetzelfde mes.

Geen moord

De buurman werd in zijn borst, heup en rug gestoken. Omdat niet bewezen kan worden dat de Rhedenaar zijn buurman met voorbedachte rade aanviel, werd hij vrijgesproken van poging tot moord.

Van poging tot doodslag was volgens de rechtbank wel sprake. Omdat de 41-jarige verminderd toerekeningsvatbaar is en op het grensgebied functioneert van zwakbegaafd en licht verstandelijk beperkt, is een deel van de straf voorwaardelijk.