3.000 bezoekers voor mega-kerkdienst in GelreDome

,,Wauw, een kerkdienst in een voetbalstadion!’’ Twee jongetjes rennen enthousiast over het parkeerterrein van het GelreDome. Auto's komen al voor het stadion tot stilstand en rijden stapvoets langs de overvolle parkeerplaatsen.



Binnen is het donker, het publiek zit op de tribune en kijkt naar de 11-koppige band die vast is begonnen met het spelen van Opwekkingsmuziek. ,,Het lijkt alsof jullie op de helling zitten bij het meer van Galilea’’, zegt voorganger Wietse van der Hoek. ,,Daar gaf Jezus zijn bergrrede.’’



Wouter Vink, ooit finalist van The Voice of Holland, opent de dienst. Hij zingt:

'Tomorrow morning if you wake up

and the sun does not appear

I will be here'