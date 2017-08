Actie tegen overvolle Posbank blijft uit

Rheden doet het anders. ,,De lichtkranten met aanwijzingen voor het verkeer zijn inmiddels besteld’’, reageert wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden. Wanneer ze ingezet kunnen worden, is nog niet duidelijk. Ook is de verkeersafdeling van Rheden nog bezig met een onderzoek, aldus Haverkamp. ,,Gekeken wordt waar in het natuurgebied verkeerstechnisch gezien nog ruimte is voor maatregelen waarmee we nog beter grip krijgen op het verkeer. Denk aan nieuwe vrijliggende fietspaden.''

2,5 miljoen bezoekers

Nationaal Park Veluwezoom trok twee à drie jaar geleden nog 2 miljoen bezoekers per jaar. Natuurmonumenten schat dat het er nu ongeveer 2,5 miljoen zijn. Het worden er elk jaar meer. Vandaag is een ideale dag voor een wandeling over de bloeiende heide van de Posbank. Topdrukte heerst maar tot toestanden heeft het nog niet geleid.

Volledig scherm De parkeerweide aan de voet van de Posbank bij Rheden © Harry van der Ploeg Veel mensen stallen hun auto's op de parkeerplaatsen rond bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Daar is een groot weiland opengesteld. Ook parkeren mensen hun auto graag bij Paviljoen De Posbank. Daar valt het vandaag niet mee, automobilisten draaien rondjes en houden het soms voor gezien. Veel mensen maken gebruik van de parkeerplaatsen langs de Beekhuizenseweg en elders langs de wegen door de heide. Het stiltegebied langs de Beekhuizenseweg, waar het soms mis gaat, wordt tot nu toe met rust gelaten.

Verkeersdruk

In mei sloeg Natuurmonumenten alarm tijdens topdrukte op een zondag. De verkeersdruk op het park nam heftige vormen aan, met auto's lukraak langs de weg geparkeerd op plekken waar ze niet thuis horen. Dat zorgde ook nog eens voor extra hinder voor de massa wandelaars, wielrenners en ruiters. ,,Er zijn zeker vijf, zes zondagen per jaar dat het zo druk is dat het onverantwoord is’’, waarschuwde Jeroen de Koe van Natuurmonumenten.

Spoed

Recreatieondernemer Peter Oversteegen maant de gemeente tot spoed. Hij refereert aan een overleg dat in mei direct tot stand kwam na de files rond de Posbank. ,,Ik vind dat er na dat overleg niet zo gek veel is gebeurd. Dat had meer kunnen zijn, denk ik. Op dagen dat het druk is, is het parkeerterrein van het gemeentehuis in De Steeg bijvoorbeeld nog helemaal leeg. Daar kunnen bezoekers ook heel goed parkeren. Daar moet je hen dan wel op wijzen.’’

Folder

Versteegen is een warm voorstander van eenvoudige maatregelen zonder omslachtig vooronderzoek. Zoals een folder om bezoekers te wijzen op de vele parkeermogelijkheden grenzend aan het natuurgebied. Of met tips over hoe makkelijk het is per trein te komen.

E-bike

Oversteegen signaleert steeds meer bezoekers met een fietsendrager op de auto. Zij parkeren langs de rand en gaan dan op de fiets verder. ,,De e-bike zou wel eens de redding van de Posbank kunnen zijn.’’