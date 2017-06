Advies aan fans Céline Dion: Kom vroeg, anders ben je te laat binnen

Het concert begint om 19.45 uur en al vanaf 15.00 uur is het stadionterrein in Arnhem open. Concertbezoekers dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren. Tassen die groter zijn dan een velletje A4-papier zijn verboden. Alleen kleine handtassen en buideltassen mogen naar binnen.

Beuningen

Eerder deze week waarschuwde de ANWB voor een drukke vrijdagavondspits in Nederland vanwege evenementen als het concert van Dion in Arnhem, festival Down The Rabbit Hole in Beuningen en de TT-motorraces in Assen.