Advies NS: check reisplanner bij spoorstaking in Arnhem

ARNHEM - Treinreizigers die vrijdagochtend via station Arnhem Centraal willen of moeten reizen, wordt door de NS geadviseerd goed de actuele reisinformatie in het oog te houden. Vakbond FNV Spoor kondigde donderdagmiddag een staking aan op het spoorknooppunt.

Tussen 05.00 en 10.00 uur 's ochtends leggen leden van de vakbond het werk in Arnhem neer. Als gevolg daarvan rijden er mogelijk minder of zelf helemaal geen treinen, waarschuwt FNV Spoor. Ook het treinverkeer van en naar Nijmegen kan hinder ondervinden.

Het is de derde stakingsactie van de vakbond, die meer veiligheid op het spoor wil en zich verzet tegen de groeiende marktwerking in de sector. Eerder deze week waren er acties in Zwolle en Den Haag.

Actiebereidheid

De Nederlandse Spoorwegen kan moeilijk inschatten hoe groot de gevolgen van de actie zullen zijn, zegt een woordvoerder. ,,We weten niet hoe groot de actiebereidheid is. We raden reizigers aan goed de actuele reisinformatie te volgen.’’

FNV Spoor heeft circa 6.000 leden. Die willen bijvoorbeeld een tweede conducteur op dubbeldekkers, voor extra veiligheid. De bond verzet zich daarnaast tegen de plannen van de directie om het bedrijf op te knippen.

De staking in Arnhem zou grote gevolgen kunnen hebben. Arnhem Centraal is het belangrijkste knooppunt van oost-Nederland. Dat is echter niet de reden waarom voor Arnhem is gekozen, verzekert FNV-bestuurder Henri Janssen: ,,Wij zijn gewoon bezig met een estafette-actie.’’