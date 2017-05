AFM waarschuwt voor Arnhems beleggingsbedrijf: rekening is leeg

Auto's in brand in Culemborg en Arnhem

8:02 ARNHEM/CULEMBORG – In zowel Arnhem als Culemborg is vannacht een auto in brand gestoken. Dat is althans het vermoeden van de politie. Bij een auto aan de Arnhemse Schuttersbergweg raakte de auto zwaar beschadigd. In Culemborg voorkwam een alerte buurtbewoner een grote brand.