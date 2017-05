Arnhem en Nijmegen binnenkort epicentrum van de fiets

ARNHEM - Arnhem en Nijmegen krijgen vanaf 13 juni vier dagen lang zo'n 1.500 internationale fietsprofessionals over de vloer. Koning Willem-Alexander opent 's werelds grootste fietscongres, dat hen samenbrengt in de regio Arnhem-Nijmegen.

Volledig scherm Het programma van Velo-city is donderdag gepresenteerd in het Openluchtmuseum in Arnhem, in het bijzijn van verschillende bestuurders, onder wie de burgemeesters van Nijmegen en Arnhem, respectievelijk Hubert Bruls (derde van links) en Boele Staal (derde van rechts). © DG

,,Een prachtige opvolger van de Giro’’, noemt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls Velo-city, maar wel met een ander doel dan de Italiaanse profwielerronde die in 2016 Gelderland aandeed. ,,De Giro was een publieksevenement’’, vult Bruls' collega in Arnhem, Boele Staal, aan. ,,Deze conferentie biedt de kans om in fietsland Nederland kennis over fietsen te delen.’’

RijnWaalpad



Velo-city had vorig jaar in de Taiwanese hoofdstad Taipei plaats en wordt volgend jaar in Rio de Janeiro gehouden. Arnhem en Nijmegen danken hun uitverkiezing onder meer aan het feit dat ze in hun beleid werk maken van de fiets. Zo gaan de congresgangers een stukje fietsen over het RijnWaalpad, met de koning als kopman, zodat ze kunnen zien hoe de steden proberen de fiets een groter aandeel in het woon-werkverkeer te bezorgen.

Velofest