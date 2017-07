Arnhem, het politieke kerkhof van Gelderland

ARNHEM - Het Arnhemse stadsbestuur ligt op apegapen na twee coalitiebreuken in anderhalf jaar. Vier wethouders zijn voortijdig opgestapt en ook de burgemeester is weg. Wat is er aan de hand? ,,Hier wordt arrogante machtspolitiek bedreven”.

Het is maandag 19 juni, iets na negenen in de ochtend. Gerrie Elfrink wil net beginnen met bankdrukken in Health Club Heijenoord, als hij op zijn telefoon nog even zijn mail checkt. Bovenaan staat een persbericht van de ChristenUnie. Elfrink, SP-wethouder in Arnhem, klikt het berichtje open. ‘ChristenUnie Arnhem zegt vertrouwen in coalitiepartners D66 en SP op.’

Groot nieuws in Arnhem. Groot nieuws ook voor Elfrink, die het bericht dat zijn college is ontploft net als ieder ander per mail moet vernemen. ,,Als de verhoudingen een beetje normaal waren geweest, hadden we het zo niet gedaan. We dachten: nu nemen wíj de regie. Zij hebben anderhalf jaar de regie over ons gehad”, zegt Addy Plieger, fractieleider van de ChristenUnie.

Schipbreuk

Quote We dachten: nu nemen wíj de regie. Zij hebben anderhalf jaar de regie over ons gehad Addy Plieger, , fractieleider ChristenUnie Welkom in Arnhem, de politiek rumoerigste stad van Gelderland. Of beter: het politieke kerkhof van Gelderland. Arnhem is de stad waarin sinds 2014 twee coalities schipbreuk leden, uniek voor Nederland. Anderhalf jaar terug stapte GroenLinks op en vorige week de ChristenUnie. Vier wethouders vertrokken (van D66, GroenLinks, SP, en ChristenUnie), en ook burgemeester Herman Kaiser haakte voortijdig af, moegestreden.



Wat is hier aan de hand? Veel vingers wijzen naar D66 en SP, de twee grootste partijen van Arnhem, die sinds 2010 in het college zitten. Zij bedrijven botte machtspolitiek, is het verwijt, en gunnen de oppositie weinig. ,,Het zijn arrogante, regenteske bestuurders geworden. We rule this city, dat is hun motto”, zegt Alex Mink, die vorig jaar als SP-wethouder het veld moest ruimen.

Voor het blok

Een kleinere coalitiepartij wordt voortdurend voor het blok gezet, stellen GroenLinks en ChristenUnie. Maar bij het CDA, met drie zetels ook een kleine coalitiepartij, zeggen ze daar niks van te merken. CDA-wethouder Ine van Burgsteden: ,,Ik heb me nooit ongelukkig gevoeld. Geen seconde.’’

Straatvechter

Volledig scherm © Ruben L. Oppenheimer Met Martijn Leisink (D66, links op de tekening) en Gerrie Elfrink (SP) hebben de twee grote partijen de machtigste wethouders van Arnhem in huis. Mink omschrijft ze als de grote, stralende zonnen van Arnhem die alles verschroeien. De een, Leisink, is doctor in de natuurkunde en geldt als veruit het slimste jongetje van de klas. De ander, Elfrink, is een straatvechter. Hij werkte jarenlang als portier in een parkeergarage. Tijdens zijn nachtdiensten spijkerde hij zijn politieke kennis bij. Hij ontwikkelde zich tot een raadslid dat gedijt bij een conflict. Ook als wethouder, sinds 2010, kijkt hij niet op een provocatie meer of minder. Vorige maand nog. Ede was uitgeroepen tot gelukkigste gemeente van het land. Elfrink zei ‘liever doodongelukkig in Rotterdam of Amsterdam te wonen dan gelukkig in Ede’.

Bedrogen

De samenwerking met D66 en SP is zwaar, zo ervoeren ChristenUnie en GroenLinks. Cathelijne Bouwkamp van GroenLinks: ,,Wij dachten in 2014 dat we comfortabel zaten als derde partij samen met een grote liberale (D66) en grote linkse (SP) partij.” De partij kwam bedrogen uit. ,,Ik weet nu hoe GroenLinks zich voelde”, zegt Addy Plieger van de ChristenUnie, die de plek van GroenLinks in de coalitie innam. ,,De macht van het getal weegt heel zwaar in Arnhem. En dat is al heel lang zo.” “Ze willen alles lekker zelf bepalen”, zegt VVD-leider Leendert Combée.

Elfrink en Leisink zien dat heel anders. Leisink stuurt een dag na een vraaggesprek een lange mail, met een excel-sheet erbij. Via een zelf gebouwd computerprogrammaatje heeft hij alle 54 raadsvoorstellen uit 2016 en 2017 gerangschikt. Conclusie: het is in Arnhem helemaal niet coalitie tegen oppositie, het beleid van het college geniet ‘brede steun’.

Elfrink tovert tijdens een interview een A4’tje uit zijn binnenzak. Daarop heeft hij in hanepoten een schier eindeloze reeks met geslaagde projecten opgeschreven. Die leest hij in een minuten durende monoloog voor. Van station tot filmhuis en van sportcentrum Papendal tot de Giro.

Politiek gedonder

Volledig scherm Bart van Meer. © Jan Wamelink ,,Ik bestrijd niet dat de resultaten goed zijn”, zegt Bart van Meer, advocaat en al decennia in allerlei bestuursfuncties actief in Arnhem. ,,Het zijn intelligente, heel krachtige kerels. Maar als ik bij een vriendje in Den Haag kom, vraagt hij: is er nou wéér een wethouder weg in Arnhem? Hij heeft het níet over dat mooie station of over de nieuwbouw bij Musis. Maar hij weet wél dat er politiek gedonder is in Arnhem.”



In de regio staat Arnhem bekend als de ‘stad van de twee baasjes’. De feitenstromen waarmee Leisink anderen kan overrompelen, zijn wijd en zijd bekend, en lang niet overal populair. ,,Het gaat er ook om: wat is het gevoel waarmee de ander jouw boodschap ontvangt”, zegt Van Meer.

Kinderachtig

Quote Gerrie Elfrink is in zeven jaar als wethouder arroganter geworden dan de PvdA in vijftig jaar Alex Mink, oud-wethouder SP Leisinks cijfers met stemmingsuitslagen zeggen niets over de werkelijke verhoudingen, zeggen de oppositieleiders in koor. ,,Als er een goed voorstel wordt gedaan, stemmen we voor. We kijken naar de inhoud.” Ze willen niet ‘kinderachtig’ gaan doen, of ‘rancuneus’. ,,Want het gaat uiteindelijk wel om het belang voor de stad.” Maar: ,,We willen wel serieus genomen worden.”



De ChristenUnie had er na anderhalf jaar coalitie schoon genoeg van. Onenigheid over de sluiting van de tippelzone was de aanleiding voor de breuk. ,,Praten had geen zin meer. Er was gebrek aan vertrouwen. Wij liepen al anderhalf jaar op eieren”, zegt fractievoorzitter Plieger. Een beetje makkelijk, vindt Elfrink die verklaring. ,,Deelnemen in een coalitie is vier jaar gedonder. Er is altijd spanning. Altijd.”

Doordrukken

Arnhem is al veel langer een politiek rumoerige stad. In de jaren 80 regeerde de PvdA met straffe hand, onder leiding van de ‘rode ayatollah’ Martin van Meurs. Die harde manier van politiek bedrijven kwam begin deze eeuw terug, analyseert Bob Roelofs, in de jaren '90 fractievoorzitter van D66. De PvdA wilde de binnenstad ingrijpend vernieuwen. Hoge kantoortorens en een kunstmatige haven aan de Rijn moesten de stad een eigentijds gezicht geven. De partij wilde de plannen doordrukken, ondanks het verzet dat werd aangevoerd door Elfrink met zijn SP.

De afrekening kwam in 2010, toen de SP met de VVD de PvdA buitenspel zette. Het voelde als een verlossing: eindelijk onder het juk van de rode regenten uit. Maar acht jaar later krijgen SP, en partner D66, dezelfde verwijten als de PvdA destijds. Roelofs: ,,Ze gedragen zich nu precies zo. En je weet: als je elkaar niks gunt, komt de rekening later altijd.”

Regentesk

Hij herkende zijn partij niet meer en zegde het lidmaatschap van D66 na 22 jaar op. Mink onderschrijft Roelofs’ analyse: ,,Gerrie Elfrink is in zeven jaar als wethouder arroganter geworden dan de PvdA in vijftig jaar. Suzan Kemperman van D66 zei in de krant over de ChristenUnie: het is maar een partij met twee zetels. Dat is regentesk. Het is onvoorstelbaar dat haar fractievoorzitter haar niet heeft gedwongen dat terug te nemen. Want welke partij wil nu nog met D66 regeren, als je weet dat ze zo een mes in je rug kunnen steken? Mijn oproep is: respecteer uw partners, ze doen ertoe!”

Volledig scherm SP-wethouder Gerrie Elfrink bij de John Frostbrug in Arnhem. © Hans Broekhuizen/DG

Onzin

Bij de wethouders leeft een andere werkelijkheid. Elfrink, Leisink en Ine van Burgsteden (CDA) vinden het verwijt van machtspolitiek, van een college dat zich aan de oppositie niets gelegen laat liggen, onzin. ,,Ik kijk altijd naar meerderheden, en het maakt me niet zoveel uit of het coalitie of oppositie is”, zegt Leisink. ,,Ik ben daar alleen scherp op als het afspraken uit het coalitieakkoord betreft. Dat zijn er niet veel, maar ze zijn wel heel bepalend.”

Van Burgsteden: ,,Er zijn besluiten genomen met heel verschillende meerderheden.”

Martelen in de raadskelder

Gerrie Elfrink haalt zijn schouders op over het verwijt dat hij machtspolitiek bedrijft: ,,Dat is zo’n breed begrip. Van mensen martelen in de raadskelder tot fijnzinnige beïnvloeding van de inhoud; het is allemaal machtspolitiek.”

Jurgen Elfrink (broer van en fractieleider van de SP) zegt gekscherend: ,,Machtspolitiek? Was het maar zo’n feest.” Hij snapt dat mensen een verband zoeken tussen alle gesneuvelde wethouders. ,,Maar de feiten zijn anders. Als de oppositie een goed verhaal heeft, doen wij mee.”

Ook Sabine Andeweg, fractievoorzitter van D66, herkent het geschetste beeld niet, appt ze. ‘We weten wat het is om verbinding te zoeken. Het is ten slotte nog maar zeven jaar geleden dat D66 in Arnhem slechts één zetel had’.

Volledig scherm Martijn Leisink. © Marina Popova

Ook Martien Louwers kent als PvdA-raadslid beide kanten van de medaille. Eerst coalitie, sinds 2010 oppositie. ,,We hebben in zeven jaar ons lesje wel geleerd”, zegt de fractieleider van de sociaaldemocraten. ,,Het wordt gewoon veel leuker als je in de gemeenteraad met iedereen samenwerkt. Het is groots als je iemand anders iets gunt. Het is nóg grootser als je met alle partijen samenwerkt.”

Daadkracht

Lof is er ook. Arnhem stond jaren bekend als de stad waar de grootse plannen nooit werden uitgevoerd. Maar inmiddels gaat op diverse plekken de schop de grond in. Het college wordt geroemd in de gemeenteraad om de daadkracht en de voortvarendheid.

Het is de manier waarop de resultaten worden behaald, die tegen de borst stuit.

Van Meer, die jarenlang klaagde over gebrek aan daadkracht in de stad, is blij met de nieuwe Arnhemse voortvarendheid. ,,Maar het resultaat telt niet alleen. Het gaat ook om de manier waarop die resultaten behaald worden. En in Arnhem gaat dat niet goed. Luister naar anderen, gun anderen ook iets. Je moet niet alleen nemen. Geef eerst, voor je neemt.”

Blauwe Golven

Volledig scherm De Blauwe Golven in 1977, het jaar van de opening van de Roermondspleinbrug. Foto uit het Gelders Archief. Arnhemmers hebben het gevoel dat er over ze heen wordt gewalst. Of het nou over de sloop van kunstwerk de ‘Blauwe Golven’ gaat, of nieuwbouw op Hoogstede/Klingelbeek of in Gaardenhage. Blauwe Golven-actievoerder Peter Nijenhuis: ,,Het motto van dit college is ‘Met de stad’, maar het heeft er alle schijn van dat hier een besluit moet worden doorgedrukt.”



Burgemeester en wethouders maken hun eigen motto niet waar, is het verwijt. ,,Wij hebben er in het college precies één keer over gesproken, verder nooit meer”, zegt oud-wethouder Mink. Leisink noemde het motto in 2014 bij de vorming van het college nog ‘heel belangrijk’, maar zegt nu dat er in de stad veel te veel waarde aan wordt toegekend.

Onjuist

SP en D66 hebben op hun beurt kritiek op de gemeenteraad. Andeweg (D66) vindt dat de raad te veel naar het college kijkt. Gerrie Elfrink: ,,Een raadslid dat zegt dat het college alles bepaalt, doet zichzelf enorm tekort. Deze raad mag zich bewust zijn van de rol die zij in de geschiedenis van Arnhem speelt.” Leisink: ,,Hebben ze wel in de gaten dat zij zelf de baas zijn? Als ze het over het stadsbestuur hebben, bedoelen ze het college. En dat is feitelijk onjuist: de gemeenteraad is het hoogste orgaan.”

Ook oud-wethouder Mink is niet onder de indruk van de Arnhemse raad. ,,Vitten, letten op details en incidentenpolitiek, dat is de drie-eenheid van de Arnhemse politiek. Ze zijn gefocust op kleine onderwerpen, op incidenten. Over grote onderwerpen, als de schrijnende armoede in Immerloo of integratie, hoor je niemand.”

Schreeuwen

Ondertussen gonst het in Arnhem van de verhalen over de omgangsvormen binnen het college van burgemeester en wethouders. Het zou er keihard aan toe gaan. Mink blaast die verhalen in een urenlang gesprek in een Arnhems café nieuw leven in. Hij vertelt dat Elfrink, nadat hem het woord was ontnomen, demonstratief de krant ging lezen en uitviel naar burgemeester Kaiser. En: ,,Elfrink en Leisink schreeuwen naar anderen tijdens collegevergaderingen. Ze zijn snel geïrriteerd en vallen anderen voortdurend aan.”

Quote Vitten, letten op details en in­ci­den­ten­po­li­tiek, dat is de drie-eenheid van de Arnhemse politiek Alex Mink, oud-wethouder SP

Van Burgsteden, Leisink en Elfrink ontkennen dat. ,,We zijn wel buitengemeen kritisch naar elkaar”, zegt Leisink. ,,Maar we schreeuwen niet.”

Van Burgsteden: ,,Niemand heeft ooit tegen mij geschreeuwd in een collegevergadering.”

Samenwerken

De suggestie dat ze in het Arnhemse college ‘niet in grote collegialiteit met elkaar omgaan’, is bekend bij Leisink. ,,Maar het is eerder omgekeerd”, stelt hij. ,,Het tekort op de bijstand wordt niet afgewenteld op de wethouder van Financiën, zoals bij veel gemeenten, maar is een college-verantwoordelijkheid. En het wmo-geld beheren we met twee wethouders. Als we niet konden samenwerken, hadden we dat nooit gedaan.”

Elfrink: ,,Martijn is een gouden collega. We zeggen elkaar altijd de waarheid. Dat waardeer ik enorm.”

Volledig scherm De beëdiging van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders van Arnhem in 2014. Anno 2017 zijn van de ploeg nog maar drie leden over. © Gerard Burgers

Samen ijzersterk

Volgens vriend en vijand horen ze tot de begaafdste politici in Gelderland. Ze zijn elkaars tegenpool, de ‘slimmerik’ en de straatvechter. Maar ze vullen elkaar aan, houden elkaar volledig in evenwicht in het centrum van de Arnhemse macht. Samen zijn ze ijzersterk, veel te sterk voor hun omgeving. Hun critici zeggen dat ze misschien wel daarom geworden zijn wat ze ooit bestreden: zelfingenomen, slecht luisterend, belerend.

,,Arrogant?”, vraagt Elfrink zich af. ,,Tegen mij zeggen ze dat niet. Resultaatgericht, dat ben ik wel.”