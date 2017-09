Arnhem roept om Hudson's Bay als reddende engel

Voor de vastgoedeigenaren en andere ondernemers is er alles aan gelegen om Arnhem weer terug te brengen in de Top Tien van de beste winkelsteden in Nederland. De tegenslag van de sluiting van Topshelf is niet de doodsteek voor dit streven, denken ze bij de VECA. ,,Het vertrek van Topshelf biedt nieuwe kansen’’, reageert Wortmann.

Zwartkijkers

Hij wijst erop dat Hudson Bay dinsdag aan het Rokin in Amsterdam zijn eerste nieuwe winkel heeft geopend. Hij erkent volmondig dat ook de Canadese winkelgigant zich zal moeten bewijzen op de grillige winkelmarkt in de lage landen, waar zwartkijkers veelvuldig roepen dat het einde van het tijdperk van de grote warenhuizen in zicht is.

Gelikte formules