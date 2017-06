Arnhem tekent voor 190.000 zonnepanelen en 4 windmolens in 2020

ARNHEM - Arnhem gaat vastleggen op welke manier de de stad in 2020 de gestelde milieudoelen wil bereiken. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad stemde voor het voorstel dat de lokale GroenLinks-fractie deed voor zo'n stappenplan.

De Gelderse hoofdstad wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2020 moeten er 190.000 zonnepanelen in de stad liggen en moeten er vier windmolens staan. 14 procent van de gebruikte energie moet duurzaam zijn en er moet 1,5 procent energie zijn bespaard. De lucht moet 10 procent schoner zijn dan in 2015.

Acties

Dergelijke 'stippen op de horizon' zijn mooi, zegt GroenLinks-fractieleider Cathelijne Bouwkamp. ,,Maar je moet aan die doelstellingen concrete acties verbinden. Anders lopen we het risico dat we over drie jaar constateren dat de doelen niet zijn bereikt.’’

Geld

Het stappenplan moet dat voorkomen. Daarin moet worden vastgelegd op welke manier en met welk budget in 2018, 2019 en 2020 wordt gewerkt aan duurzaamheid. ,,En als we er tussentijds achter komen dat het niet gaat lukken, kunnen we bijvoorbeeld meer geld uittrekken om de doelen toch te halen’’, aldus Bouwkamp.