Arnhemse horeca 'geeft vol gas' om Varkensstraat gezellig te houden

Overlast

De eigenaars zijn overvallen door de plannen van het college van burgemeester en wethouders, dat de Varkensstraat uit het horecaconcentratiegebied wil halen. De straat verloedert en met name in de vroege ochtend is er in de weekeinden sprake van veel overlast, zegt het college. Daarom moeten horecabedrijven die zich richten op avond- en nachtpubliek plaatsmaken voor woningen, winkels en daghoreca. De gemeenteraad van Arnhem buigt zich maandag over de voorstellen.

Manhattan

Een van de grootste horecabedrijven aan de Varkensstraat is nachtdiscotheek Manhattan. Uitbaatster Patricia Knijnenburg zag haar pensioen al in rook opgaan, maar is niet bij de pakken gaan neerzitten. Samen met de verhuurder heeft ze besloten de discotheek te gaan renoveren. In juli gaat de zaak twee weekeinden dicht. ,,Wij gaan vol gas geven. Ik hoop dat daar een signaal van uitgaat. Wij blijven ons inzetten voor de Varkensstraat als een leuke en gezellige horecastraat die dat karakter ook moet blijven behouden.’’

Ochtenduren

Ze erkent dat er overlast is in de vroege ochtenduren. ,,Als de gemeente wil dat alle zaken 24 uur per etmaal open mogen blijven, moet zij er ook voor zorgen dat er 24 uur per etmaal wordt gehandhaafd. Dat is de consequentie, maar dat gebeurt niet. Dan werk je overlast in de hand.’’