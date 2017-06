Arnhemse Koerden in de bres voor hongerstakers in Turkse cel

'Wij willen met die demonstratie steun betuigen aan de twee hongerstakers Nuriye Gulmen en Semih Ozakca die al 113 dagen niets anders eten dan water suiker en zout', stellen de Koerden in een verklaring namens verschillende organisaties. ,Ze verkeren in de gevangenis in Turkije in een kritieke toestand.''

De jonge leraar Semih Özakca uit het westen van Turkije raakte zijn baan kwijt nadat hij werd beschuldigd lid te zijn van een een terroristische organisatie. Tienduizenden mensen deelden zijn lot, in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar. Samen met de bevriende academicus Nuriye Gülmen begon Semih op 9 maart in hongerstaking. Ze hielden met anderen een wake voor het Monument van de Rechten voor de Mens in Ankara met als enige eis: 'Wij willen onze banen terug.'

Martelingen

De vrouwen zijn volgens de internationale pers tientallen keren in hechtenis genomen om hun verzet te breken. Uiteindelijk sloten de autoriteiten het duo op 22 mei op in de gevangenis. Volgens Semi en Nuriye zijn ze tijdens de verhoren gemarteld. 'Steeds meer slachtoffers van het barbaarse regiem in Turkije tekenen nu protest aan door in hongerstaking te gaan', zo verklaren de Arnhemse Koerden. Ze benadrukken dat ook de vertegenwoordigers van de Koerdische oppositiepartij HDP zijn opgepakt en zonder enige vorm van proces gevangen worden gehouden. 'De Koerden in Zuid Oost Turkije lijden dagelijks door de agressie van het huidige regiem. De repressie tegen de burgerbevolking is buitensporig. Bij aanvallen door het Turkse leger zijn al honderden Koerden vrouwen kinderen vermoord, steden verwoest.' De Koerden verwijzen naar rapporten van de onpartijdige organisatie voor de mensenrechten Amnesty International.

Turkse geheime dienst