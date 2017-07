Arnhemse meisjes misschien toch op postzegel

Dat centrum bepaalde eerder in overleg met PostNL welk smulgoed vereeuwigd mocht worden op een nieuwe serie postzegels. Daarna ontstond her en der commotie over de gemaakte keuzes. Het kenniscentrum wil de steden en streken die zich gepasseerd voelen alsnog de gelegenheid geven op een revanche. ,,Mensen kunnen op onze Facebookpagina een sjabloon downloaden om daarin hun regionale lekkernij te plaatsen’’, legt hoofd Leo Adriaanse van het kenniscentrum uit. ,,Wij verzamelen alle inzendingen en gaan daarmee opnieuw naar PostNL. Wie weet komt de postzegel met de Arnhemse Meisjes dan alsnog tot stand.’’



Commotie

Bij nieuwe serie postzegels viel op de keus op de Bossche bol, de Limburgse vlaai, het Drents kniepertie, Fries suikerbrood, de Zwolse balletjes, de Goudse stroopwafel, de Zeeuwse bolus, de Groningse eierbal en de Amsterdamse ui. In Gelderland legde het Arnhems meisje het af tegen de Tielse kermiskoek. In Utrecht ontbrak de Vockingworst omdat deze op de foto niet zo mooi zou ogen. Want het oog wil ook wat, vonden ze bij PostNL. Ook moest voor afwisseling in de serie gezorgd worden.



Henk Jurjus van bakkerij Van Asselt in Arnhem, de bakker van de enige echte Arnhemse meisjes, reageerde verontwaardigd. ,,Het koekje hoort thuis in de top tien van lekkernijen. Wat mij betreft op nummer 1.’’