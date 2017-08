Arnhemse Ray-Banshop beroofd voor tienduizenden euro's, beelden online

'Gezond' worstenbroodje op menu topsporters Papendal

10:30 ARNHEM - Een worstenbroodje dat niet alleen lekker is, maar ook nog eens supergezond. Na maanden van gepuzzel is het onderzoekers aan Sportcentrum Papendal gelukt om zo'n broodje te fabriceren. De gezonde snack is op dit moment alleen beschikbaar voor de topsporters die in Papendal trainen.