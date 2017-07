Arnhemse Syriëganger schrijft brief aan rechter: Ik ben onschuldig en trots

B. vertrok in 2014 samen met een vriend naar Syrië. Die vriend keerde al snel terug, maar Marouane bleef. De rechtbank in Rotterdam hield vorige week een rechtszaak tegen hem en negen andere jihadisten aan, omdat zij het recht hebben om bij hun rechtszaak aanwezig te zijn. B. zit momenteel in Raqqah, blijkt uit zijn brief.

'Niet gekozen voor rechtszaak'

De Arnhemmer schreef zijn brief omdat hij er rekening mee houdt dat hij de strijd niet overleeft. Op deze manier wil hij zijn kant van het verhaal duidelijk maken. 'Ik heb er met mijn volle verstand voor gekozen om soldaat te worden in Syrië. Maar ik heb niet gekozen voor een rechtszaak, waarbij ik een terrorist wordt genoemd door het OM en de media in Nederland.'

'Mijn leven gegeven voor anderen'

Hij vraagt zich af of hij strafbaar is omdat hij in een leger zit dat Assad wil afzetten. 'De meeste slachtoffers in Syrië vallen door Assad'. Hij voegt eraan toe dat hij onschuldig en trots is, 'want ik heb mijn leven gegeven om anderen te beschermen. Mocht ik overleden zijn, besef dan dat ik glimlachend sterf, want een glimlach om een nederlaag is een eindoverwinning'.