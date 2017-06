Arnhemse 'voor paal' tegen wachtlijsten in de ggz

Gelderland haalt windmolendoel bij lange na niet

21 juni ARNHEM - Gelderland zal in 2020 waarschijnlijk maar iets meer de helft van het geplande aantal windmolens tellen. Een groot deel van de plannen is over drie jaar nog niet uitgevoerd. Tot die conclusie komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), die de windmolenplannen van alle provincies onderzocht.