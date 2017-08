Autobrand A12 bij Didam, weg weer vrij en files lossen op

Eropuit Harbour HiFi: festival met een positieve vibe voor het hele gezin

11:23 ARNHEM - Een dub arena in de Arnhemse Havenloods. Dat is zo uitzonderlijk dat fans van reggae-, dub- en rootsmuziek er als een magneet naartoe worden getrokken. Zaterdag kunnen die fans uit hun dak gaan tijdens het eerste Harbour HiFi Festival in de loods aan de Nieuwe Havenweg.