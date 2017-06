Bestuurder spoorloos na ongeval in Arnhem

Arnhemse horeca 'geeft vol gas' om Varkensstraat gezellig te houden

9:30 ARNHEM - Het ziet er niet naar uit dat het aantal horecazaken in de Varkensstraat in Arnhem snel vermindert. De afgelopen weken heeft niet één pandeigenaar zijn eigendom te koop aangeboden aan de gemeente Arnhem. Evenmin hebben zij bezwaar gemaakt tegen het feit dat zij hun pand bij eventuele verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De bezwarentermijn is gesloten.