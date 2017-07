Botsing op de Pleyroute, verkeer begint weer door te lopen

Arnhemse Syriëganger schrijft brief aan rechter: Ik ben onschuldig en trots

12:42 ARNHEM - De Arnhemse Syriëganger Marouane B., die wil terugkeren naar Nederland om zijn rechtszaak bij te wonen, stelt dat hij onschuldig is omdat hij zijn 'leven heeft gegeven om anderen te beschermen'. Dat schrijft hij in een brief die in handen is van EenVandaag.