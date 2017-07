Burgemeester van Arnhem: wie van de twee?

Die besloten bijeenkomst gaat over de laatste twee van de in totaal 21 sollicitanten op de burgemeesterspost in de Gelderse hoofdstad. De nieuwe burgemeester van Arnhem moet snel aan de slag, om ingewerkt te zijn als in maart 2018 de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad worden gehouden.

Vrouw

Onder de gegadigden was opmerkelijk genoeg slechts één vrouw, terwijl commissaris van de koning Clemens Cornielje nadrukkelijk zijn voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat had. De Arnhemse vertrouwenscommissie maakt het niet uit wat het geslacht van de nieuwe burgemeester is. De beste kandidaat moet het worden, is het uitgangspunt.

Opvolger

De gemeenteraad van Arnhem vergadert maandagavond vanaf 21.45 uur in beslotenheid over de voordracht van de vertrouwenscommissie. Als er een keuze is gemaakt, zwaaien de deuren van de raadzaal open en wordt de naam van Kaisers opvolger bekendgemaakt.

Herman Kaiser maakte in februari bekend vanwege gezondheidsredenen niet terug te keren op zijn burgemeesterspost. Tot de installatie van een opvolger wordt hij waargenomen door Boele Staal.