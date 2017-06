Beide daders Posbankmoord in beroep tegen celstraf

Tijdens de rechtszaak van eind mei bekende Frank S. Hij had op die bewuste maandag de trekker overgehaald. Of Wiegmink als gevolg van dat schot is overleden weet hij niet. Wel verklaarde hij dat hij zijn toenmalige kameraad Souris bij de schietpartij op Wiegmink aanwezig was.



Omdat hij zich vanaf het moment in november 2016 coöperatief had opgesteld kreeg hij minder straf dan Souris. Toch vond Frank S. de straf van 14 jaar te lang. De eis van de officier van justitie twee weken eerder was 13 jaar. Juist omdat hij volledige openheid had gegeven had hij gehoopt op meer clementie van de rechtbank. ,,Bovendien heeft mijn cliënt niets te verliezen’’, aldus zijn advocaat Annet Laeyendecker.