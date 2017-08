De keet is total loss, maar Worst & Co staat bij Airborne Wandeltocht

OOSTERBEEK - Het is improviseren, maar Worst & Co is er hoe dan ook bij tijdens de Airborne Wandeltocht zaterdag in Oosterbeek. Een paar weken geleden – na de Sonsbeekmarkt – kantelde de aanhanger van foodtruckeigenaren John en Kirsten Berendsen op de weg tussen Arnhem en Otterlo.

Van de omgebouwde schaftkeet was niets over. ,,We willen er in Oosterbeek graag bij zijn. Dat is traditie.’’

Italiaanseweg

Worst & Co is een bekende in de regio. ,,We staan op allerlei evenementen. Bijvoorbeeld op de Sonsbeekmarkt en het Bevrijdingsfestival Flow. En natuurlijk elk jaar bovenaan de Italiaanseweg tijdens de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek’’, zegt Kirsten Berendsen. Ze verkoopt dan braad- en curryworsten. Zaterdag maakt ze van een aanhanger een geïmproviseerde foodtruck. ,,We gebruiken een Sankey-trailer waar we normaal mee gaan kamperen. De daktent halen we eraf. We zetten dan de gril erop. Die hebben we nog uit de puinhoop weten te redden. Met een geleende luifel erbij hopen we het zo te redden.’’

Steunen