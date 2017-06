Dierenambulance rukt uit voor plastic zak langs Nederrijn

De dierenambulance vervoert geen schapen, maar biedt wel hulp aan vee in nood. Zodoende ging het personeel woensdag in het donker op pad. In de verte zien ze al een witte vlek. Daar moeten we zijn, denken de hulpverleners. Gelukkig beweegt 'het schaap' nog. Wat het dier precies mankeert, is vanwege de grote afstand niet duidelijk. De vrijwilligers banen zich een weg door de uiterwaarden.