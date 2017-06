Drukte naar concert Céline Dion neemt toe

Bezoekers wordt aangeraden de auto neer te zetten op de parkeerplaats bij de ovatonde bij Ressen, en daar de pendelbus naar GelreDome te pakken. Overigens valt het rondom het stadion zelf alleszins mee met de verkeersdrukte, mede dankzij de uitstekende en uitgebreide bewegwijzering die ver voor Arnhem en ook in de stad is geplaatst.



De poorten van GelreDome zijn vrijdagavond om 18.00 uur geopend, voor het concert dat om 19.45 uur begint. Mensen sluiten aan in de rij voor de tassencontrole, die vooralsnog soepel verloopt.



De veiligheidsmaatregelen rond het concert zijn aangescherpt en daarom worden tassen extra streng gecontroleerd. Fans van Dion werd daarom aangeraden vroeg te komen.



De meeste mensen zijn op de hoogte van die extra strenge regels en hebben een hele kleine of helemaal geen tas bij zich. Af en toe stapt iemand uit de rij, om een te grote rugzak in de auto of één van de kluisjes in partytenten naast het stadion te leggen.