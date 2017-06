File op A50 bij Arnhem door kettingbotsing

oproep 50 procent meer fietsen gestolen in Arnhem

13:40 ARNHEM - Het aantal fietsendiefstallen is het laatste jaar met zo'n 50 procent toegenomen. In absolute cijfers gaat het aantal gestolen tweewielers van 820 in 2015 naar 1250 in 2016. Ook in de jaren voor 2015 kwam het aantal gestolen fietsen niet onder de duizend. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.