FNV beschuldigt NS van 'staking breken met foefje'

Resultaat: de spoorstaking van vanochtend in Arnhem gaf voor reizigers geen problemen. Bijna alle treinen reden op tijd. In de koffiekamer van NS-personeel in Nijmegen ging even de volgende grap rond: ,,We moeten vaker staken, dan rijden de treinen ten minste op tijd.’’

Ritnummer veranderen

Bij het groepje van een kleine 50 actievoerders op Arnhem Centraal, weten ze het zeker. De NS zet alle zeilen bij om uitgevallen treinen weg te poetsen 'door ze om te nummeren en op zoek te gaan naar een machinist die bereid is om te rijden'. Wisse van der Velde heeft het al vaak gezien. Hij praat met een collega die net via WhatsApp een berichtje heeft ontvangen over de '303018 die in Utrecht leeg aan kwam vanuit Arnhem en Nijmegen'.

Besmet

Een vakbondslid heeft op een andere machinist ingepraat om te voorkomen dat hij de trein over nam. ,,Maar met een kleine wijziging in het ritnummer geldt een trein niet langer als besmet werk'', leggen de bondsbestuurders uit. ,,Dan kan extra personeel worden ingezet om de treinen over te nemen.''. Eerder deze week kwam de bond al met soortgelijke verwijten bij de treinstaking in Zwolle. Van der Velde: ,,In Den Haag deed de NS het voorkomen dat alles heel erg mee viel. In werkelijkheid zijn 35 treinen niet gestart.’’

Manipulatie

,,Zo manipuleert de NS de werkelijkheid’’, zegt Van der Velde. ,,Daarmee beïnvloeden ze de publieke opinie. Bovendien proberen ze zo het personeel te demotiveren om te gaan staken.’’ Hij gebaart naar een van de torens van het station boven het tentje van de stakers. ,,Daar hebben 's nachts managers geslapen om alles bij te sturen. Dus de staking heeft wel degelijk effect.’’

Slechte verliezers

Woordvoerder Erik Kroeze van de NS wijst de beschuldigingen van de hand en suggereert dat ze bij de FNV slechte verliezers zijn. ,,Er zijn drie treinen uitgevallen. De dienstregeling functioneerde voor 95 procent volgens schema, dat is normaal.Twaalf collega's hebben het werk neergelegd.' De rest van de ingeschreven stakers, zo veronderstelt Kroeze, was 'vrij of gepensioneerd'. Hij concludeert: ,,De meeste collega's waren bereid om te werken.’’