FNV: Honderd buschauffeurs worden werkloos door 'Netflix-ov'

Wat is BrengFlex?

Met Breng Flex bepaalt de reiziger zelf de route van de bus. Via een app geeft hij aan bij welke halte hij wil vertrekken en waar hij heen wil. Hij krijgt een seintje als de bus er bijna is.

Het werkt in Arnhem/Velp/Rheden en in Nijmegen/Berg en Dal/Wijchen. Je kunt niet met BrengFlex van Arnhem naar Nijmegen of omgekeerd. Het kost 3,50 per rit en is daarmee duurder dan een normale bus. Het is ook handiger: je hoeft nooit over te stappen en een zitplaats is gegarandeerd.

De eerste reacties van reizigers waren positief. Per dag worden er gemiddeld 130 ritten geboekt. Connexxion heeft achttien voertuigen (busjes en auto's) voor BrengFlex beschikbaar, negen in elk gebied.

Het bedrijf is tevreden over het aantal boekingen.