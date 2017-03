Gebreide borsten, made in Arnhem

Jan Roos wil een sterk leger, geen padvindersclub

8:39 ARNHEM - Nederland moet weer een sterk leger hebben en niet langer een padvindersclub. Dat zei Jan Roos deze week in Enschede bij Tubantia. Woensdag is hij bij de Gelderlander in Arnhem, om te praten over de plannen van zijn partij, Voor Nederland.