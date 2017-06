Geen vrouw als spreker? Gedeputeerde blijft weg

Dat er geen geschikte vrouwen te vinden zijn, is volgens hem geen geschikt argument. ,,Dan moeten de organisatoren maar iets beter hun best doen.’’

Handtastelijk gedrag

Van Dijk zegt dat hij aan het denken is gezet door de controverse rond website GeenStijl. Een groep van honderd vrouwen riep adverteerders op GeenStijl voortaan te mijden vanwege het seksistische karakter van deze site. ,,Mij viel op dat aan vrouwen wel gevraagd werd of zij solidair waren, maar mannen niet.’’ Daarnaast zegt hij dat zijn dochters vaak thuis kwamen uit het uitgaansleven, met verhalen over handtastelijk gedrag van mannen. ,,Ik dacht dat de gelijkheid tussen man en vrouw geen onderwerp meer was, maar kennelijk is het nog steeds een probleem.''