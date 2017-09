Meneer Van Dijk, u stond altijd bekend als vriend van de boeren. En nu zo'n harde ingreep: wat is er veranderd? ,,Juist omdat ik misschien wel de vriend van de boeren ben, is dit noodzakelijk. De agrarische sector is ermee gediend als er geen verhalen blijven rondcirkelen over gezondheidsrisico's. Wij komen er nu achter dat er bij de geitenhouderij behoorlijke gezondheidsrisico's zijn. Daarbij speelt mee dat Brabant vlak voor de zomer het besluit tot een geitenstop nam. Daarbij zagen wij dat nog tijdens de Statenvergadering daar nieuwe vergunningaanvragen bij gemeenten werden ingediend. Dat gaf aan dat er behoefte is aan groei. Gelderland grenst aan Brabant. Het was een kwestie van wachten.’’

Waren er al geitenboeren die de Maas wilden oversteken en in Gelderland verder wilden gaan?

,,Nog niet. Je kunt in Gelderland niet zomaar een nieuw bedrijf beginnen. Maar een bestaand bedrijf overnemen kan wel. Dat kun je in vijf, zes weken in gang zetten. Omdat het besluit in Brabant zes weken achter ons ligt, was het tijd om in actie te komen. Nu kon het langzamerhand wel eens beginnen.’’



Bij eerdere onderzoeken naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid zei u: het verband is niet concreet genoeg. Welke nieuwe feiten zijn er?

,,In juni verscheen nieuw onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Voksgezondheid en Miliue, red.). Daaruit blijkt een stevig verband tussen longontstekingen en geitenhouderijen. Een op de tien longontstekingen houdt verband met geiten. Omwonenden van zo'n boerderij lopen 23 procent meer kans op een longontsteking. Dat is een stevig risico. In andere sectoren - varkens en pluimvee - weten we welke maatregelen we moeten nemen om gezondheidsschade te voorkomen. Hier weten we niet wat de oorzaak is. Is het de mest? Het voer? Het transport? Het beest zelf? We weten het niet, en daarom weten we ook niet welke maatregelen we moeten nemen.’’