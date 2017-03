Gelderland gokt op cruciale rol in Zijderoute naar China

ARNHEM - Gelderland aast op aansluiting op de Nieuwe Zijderoute met China, een nieuwe spoorverbinding vanuit China naar West-Europa. Gedeputeerde Michiel Scheffer was dit weekeinde in het Chinese Wuhan om de kansen voor Gelderland te bespreken.

China investeert 150 miljard euro in de Nieuwe Zijderoute. De spoorlijn door Kazachstan en Rusland moet het land een snellere verbinding bezorgen met consumenten in West-Europa.

Snelle verbinding

Producten worden sinds jaar en dag per schip naar Europa vervoerd. Die route duurt 36 dagen. De Chinezen zoeken een snellere verbinding en denken die per spoor te hebben gevonden. Goederentreinen zouden er zestien dagen over doen. De route eindigt officieel in Duisburg. Vervoer per spoor is sneller dan per schip en de helft goedkoper dan met vrachtvliegtuigen. Er wordt gereden met gekoelde containers, waardoor de route voor bederfelijke waar een bruikbaar alternatief is.

Betuweroute

Gelderland wil langs de Betuweroute een nieuwe overslagterminal bouwen. Deze Railterminal Gelderland moet bij Valburg verrijzen en moet voor logistieke bedrijven een extra reden zijn in Gelderland neer te strijken. In het provinciehuis denken ze dat aansluiting op de Nieuwe Zijderoute het belang van die terminal vergroot. ,,De Chinese treinen rijden vaak leeg terug. En daar willen ze wat aan doen. Ze hebben vooral belangstelling in voedselproducten en daarin is Gelderland sterk’’, zegt een provinciewoordvoerder.

Zusterstad

Een groep Gelderse bedrijven onderzoekt of het vervoer van producten per spoor naar China kansen biedt. Voordeel daarbij: Wuhan (de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei telt 10 miljoen inwoners) is een zusterstad van de Gelderse provinciehoofdstad Arnhem.

Overigens hebben handelsreizen vanaf 2000 naar Wuhan wisselend resultaat gehad. Volgens een voormalig Arnhems adviseur hebben de missies jarenlang zelfs weinig tot niets opgeleverd.

Handelsmissie