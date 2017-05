Gelderland wil veiligheidscentrum tegen georganiseerde misdaad

Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn of dit centrum er komt. In de tussentijd moet de haalbaarheid onderzocht worden.

Het centrum is een initiatief van Frederik Peters van de VVD. Hij is al geruime tijd bezig om de aanpak van drugscriminaliteit aan te kaarten. Peters denkt dat de criminelen bezig zijn vanuit Brabant de overstap naar Gelderland te maken. Dat zou onder meer blijken uit de stijging van het aantal drugsdumpingen in het Rivierenland.

Infiltratie

De Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje waarschuwde in de Achterhoek vorige week voor infiltratie van de politiek door criminelen. Het gevaar bestaat dat zijn stromannen in de gemeenteraden proberen te krijgen. Cornielje waarschuwde de selectiecommissies daar alert op te zijn en goed onderzoek te doen naar de achtergrond van kandidaten. Cornielje is er ook bezorgd over dat criminelen het oog laten vallen op de vele leegstaande schuren in de Achterhoek. Hij zegt signalen te krijgen dat criminelen boeren onder druk zetten om die te verhuren voor dubieuze activiteiten.

