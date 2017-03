Gelderland wil voorkomen dat criminelen infiltreren

Weerbare overheid

Subsidies

Gedeputeerde Staten (GS) schrijven in een woensdag gepubliceerd stuk dat in de jaren 90 duidelijk is geworden dat de onderwereld bezig is de legale bovenwereld te infiltreren. Criminelen maken met illegaal verdiend geld aanspraak op vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten onder meer voor het witwassen van geld. Drugsafval wordt gedumpt in de natuur, op bedrijventerreinen worden illegale drugslaboratoriums aangetroffen en boeren worden lastiggevallen door criminelen die schuren of maisvelden opeisen voor drugsteelt.