GelreDome extra waakzaam na aanslag in Manchester

ARNHEM - GelreDome onderzoekt of de veiligheidsmaatregelen rond grote evenementen afdoende zijn. Ook Mojo Concerts, organisator van het Rolling Stones-concert op 15 oktober in het Arnhemse stadion neemt de veiligheid nog eens onder de loep.

Aanleiding is de bomaanslag bij een optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena in Manchester, maandagavond. Daarbij kwamen volgens de laatste cijfers 22 mensen om. Er vielen 59 gewonden.

Eind 2015, enkele dagen na de aanslag in concertzaal Bataclan in Parijs, waarbij 89 doden vielen, speelde André Rieu in GelreDome. ,,Toen hebben we onze beveiliging opgeschaald. Dat niveau hebben we bij alle evenementen daarna gehandhaafd, maar we gaan daar nu toch weer naar kijken’’, zegt directeur Hèrald van de Bunt van GelreDome.

EO Jongerendag

Hij heeft dinsdag meteen afspraken gemaakt om met de organisatoren van de EO Jongerendag (10 juni in GelreDome) en andere grote evenementen over veiligheid te spreken: ,,Moeten we maatregelen gaan aanscherpen? Bepaalde zaken anders gaan doen?’’

Ook Mojo Concerts neemt alle eerder genomen maatregelen nog eens onder de loep, aldus woordvoerder Marjanne Manders. ,,Een week geleden stond Ariana Grande nog in Amsterdam’’, zegt zij. Mojo is de Nederlandse tak van Live Nation, de organisator van het concert van Grande in Manchester.