'Goederentreinen 's avonds langzamer door dorpen en steden'

Arnhemse Bridge to Bridge-loop voortaan over één brug

8:56 ARNHEM - De 32ste editie van de Bridge to Bridge-loop, die op zondag 10 september plaatsvindt, komt niet over de Nelson Mandelabrug en niet door het winkelgebied van de binnenstad in Arnhem. Volgens organisator Mark van Hoorn ontstonden er vorig jaar gevaarlijke situaties op die plekken.