Grote verkeerscontrole op A325 en Pleyroute

Waarschuwing: blauwalg in vijver Park Presikhaaf Arnhem

15:46 ARNHEM - Waterschap Rijn en IJssel waarschuwt vrijdagmiddag voor blauwalg in de zogenoemde Zwanenvijver aan de Ruitenberglaan in het Arnhemse Park Presikhaaf. Het is de eerste keer deze zomer dat blauwalg in de stad wordt geconstateerd.