Het is klaar met appen in de Renkumse dienstauto

OOSTERBEEK - Bij wijze van proef heeft de gemeente Renkum twee dienstauto's uitgerust met een veiligheidsslot voor de mobiele telefoon. ,,Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving’’, zegt wethouder Jasper Verstand, die verkeerszaken in zijn portefeuille heeft. De proef duurt een jaar.

Het veiligheidsslot waarmee de gemeente de burger het goede voorbeeld wil geven, is ontwikkeld door het Oosterbeekse bedrijf SafeDrivePod. ,,Renkum is de eerste gemeente die er gebruik van maakt’’, vertelt mede-directeur Erik Damen. ,,We hebben ook al met enkele andere overheden gesprekken gehad, zoals de provincies Overijssel en Flevoland.’’

Testfietsen

Dichterbij huis heeft SafeDrivePod net een pilot gedaan met fietsenfabrikant Gazelle in Dieren die de SafeDrivePod op 'gemene wijze' heeft ingebouwd in testfietsen voor veertig leerlingen van scholengemeenschap Het Rhedens. Want het veiligheidsslot werkt net zo goed op de fiets als in een auto.

Euromunt

In de auto blokkeert het slot bij een snelheid van tien kilometer per uur of meer alle tekstfuncties van de smartphone. Het apparaatje zelf bestaat uit een zender zo groot als een euromunt en een app op je telefoon. SafeDrivePod werkt alleen als de gebruiker bluetooth en gps op zijn mobiel aan heeft staan. Als je die uitzet om het slot te omzeilen, registreert het systeem dat en stuurt automatisch een e-mail naar de gebruiker en de werkgever.