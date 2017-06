Hoe verhuis je een zeekoe? Nou, zo!

Oosterbeek gewekt door nachtelijke zoektocht politieheli

11:22 OOSTERBEEK - De politie heeft vannacht rond 04.00 uur met een politiehelikopter gezocht naar een vermiste man in Oosterbeek. ,,De man werd eerder door naasten als vermist opgegeven en er waren zorgen over zijn gezondheid’’, aldus de politie, die in verband met de privacy van betrokkene weinig kwijt wil.