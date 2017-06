Jacqueline is de nieuwe 'horecatycoon' van de Korenmarkt

Terberg (39) hoopt binnenkort ook de leegstaande kelderruimte naast Touché over te nemen waarin de afgelopen jaren nachtzaken als Platinum, Lloyds en Zinc waren gevestigd. Daarmee exploiteert ze dan vijf zaken op het horecaplein. Een even groot aantal als Nijmegenaar Khalid Oubaha. De overige horeca-ondernemers exploiteren één zaak op de Korenmarkt.



Maar in tegenstelling tot Oubaha is Terberg zelf dag elke dag in Café Madame Touché en Lunch en Diner Café Touché aanwezig. ,,Horeca is mijn passie. Ik blijf zelf in de bediening werken. Het contact met de klanten vind ik te leuk.’’



Uitbaters Maurice Schoot (Den Koopman) en Ron Hofmans (De Barron) heeft zij in dienst genomen.



Terberg sluit niet uit dat ze haar oog op meer cafés of restaurants laat vallen. ,,Ik kan er niet tegen dat bedrijven om mij heen dichtzitten. Leegstand is funest.’’