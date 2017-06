Kinderopvang Montessori Arnhem nog altijd niet in orde

De gemeente Arnhem ging in het najaar van 2016 in gesprek met eigenaar Rinald Kloppenberg. De bedrijfsontwikkelaar uit Apeldoorn werd een ultimatum gesteld: op 1 januari 2017 moest bij al zijn vestigingen in Arnhem de boel in orde zijn. Tegelijkertijd plaatste de gemeente de Montessori-kinderopvanglocaties van Kloppenberg onder verscherpt toezicht.



Bij Montessori Kinderopvang de Waterberg aan de Schelmseweg is een grote wisseling van personeel een probleem. Het ziekteverzuim is hoog, er staan constant invalkrachten voor de groep. Volgens Vastplan draaien nieuwe invallers eerst 'extra' mee, zodat zij goed ingewerkt worden. Volgens de inspectie klopt dat niet.



'Uit het rooster blijkt dat invalkrachten alleen op een groep staan zonder dat een beroepskracht in het pand aanwezig is'. De oudercommissie van De Waterberg zegt zich zorgen te maken over de grote wisselingen onder het personeel.