Klanten zagen sluiting Topshelf aankomen

videoARNHEM - ,,Ik had het wel een beetje verwacht’’, zegt de mevouw uit Huissen, die net de achteringang van Topshelf in het Musiskwartier voorbij loopt. ,,Ze hebben mooie spullen, maar voor de prijs van één kledingstuk kocht ik er ergens anders wel vijf, bij wijze van spreken.’’

Het nieuws dat warenhuis Topshelf in de Arnhemse binnenstad gaat sluiten, heeft nog niet iedereen bereikt, zo blijkt als bezoekers die het pand betreden of verlaten om een reactie wordt gevraagd. De teneur is, wie je ook spreekt, min of meer hetzelfde: aardige winkel, goede producten, maar nogal duur.

Elite

Meneer De Goeij uit Arnhem is broodnuchter over het lot van Topshelf. ,,Deze sluiting was te voorzien. Het is te duur. Ik kwam hier vroeger ook wel bij V&D. Anders dan Topshelf was die meer gericht op het middensegment. Topshelf vind ik meer voor de elite.’’

De Arnhemse mevrouw Verwoerd kwam wekelijks in Topshelf. ,,Hartstikke zonde, die sluiting. Er is veel geïnvesteerd om er iets moois van te maken.’’ Ze kocht regelmatig kleding in de zaak en kwam ook frequent bij La Place. Ze moet het meneer De Goeij wel nageven: ,,De kleding was wel vrij duur, ja. Allemaal merken, hè. Wellicht is ze dat opgebroken.’’