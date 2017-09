La Place blijft open na sluiting van Topshelf

ARNHEM Restaurant La Place in Arnhem blijft open in het voormalige van V&D in Arnhem na de sluiting van warenhuis Topshelf aan het eind van dit jaar. Eigenaar Jumbo van La Place sluit een combinatie met de komst van Hudson's Bay naar het pand niet uit.

,,We zitten met ons restaurant in negen van de tien nieuwe vestigingen van Hudson's Bay in het land’’, zegt woordvoerder Claire Trügg van Jumbo.

Hudson's Bay

Bij Hudson's Bay zegt woordvoerder Marieke Heringa echter beslist dat Arnhem niet op de lijst staat. ,, Hudson's Bay Company heeft in New York bekend gemaakt dat er plek is voor 20 locaties in Nederland en daar is uiteindelijk een lijst van 17 namen van steden uit voortgekomen. Arnhem staat daar niet bij. Er wordt geen enkele vestiging in Gelderland genoemd.’’

In Arnhem gonst het al geruime tijd van speculaties over de komst van de Canadese warenhuisketen naar de stad. vroeg of laat. Arnhem zou genoemd zijn op een tweede lijst van steden die Hudson's Bay achter de hand heeft om de Nederlandse markt te veroveren. ,,Daar is geen sprake van’’, benadrukt Heringa.

Ruilen

Ze sluit echter niet uit dat dit nog gaat veranderen. ,,Het kan zijn dat er een locatie afvalt en wordt ingeruild voor een ander. Maar dat wordt pas naar buiten toe gecommuniceerd als dat besluit gevallen is. Voor die tijd wordt er niks gezegd.’’

IEF Capital

Arnhemse ondernemers vinden het logisch dat Hudson's Bay zaken gaat doen met IEF Capital, eigenaar van 12 voormalige vestigingen van V&D in Nederland. Ze wijzen erop dat in 9 van die panden een nieuwe Hudson's Bay komt. Met de ondergang van Topshelf komen ook de laatste overgebleven drie panden vrij op de markt. Nijmegen is al dicht, Arnhem en Groningen volgen nog.

Amsterdam

Hudson's Bay heeft gisteren aan het Rokin in Amsterdam de eerste vestiging geopend. Den Haag en Rotterdam volgen vandaag, Breda en Leiden op 12 september. Daarna openen deze maand filialen open in Maastricht, Den Bosch, Zwolle, Almere en Tilburg. In alle panden was voorheen V&D gevestigd, met uitzondering van de vestiging in Amsterdam . Bij La Place hopen ze volop mee te kunnen profiteren van het succes van Hudson's Bay. Woordvoerder Claire Trügg van Jumbo benadrukt dat hun huurcontract in Arnhem gewoon doorloopt.