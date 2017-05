Lange wachttijd voor paspoort

ARNHEM - Inwoners van Arnhem die een nieuw paspoort of ander document nodig hebben van de gemeente, moeten rekening houden met lange wachttijden. Bij het gemeenteloket in Zuid moeten inwoners gemiddeld een maand van tevoren een afspraak maken, in het centrum schommelt de wachttijd tussen een en vier weken. Een geboorteaangifte kan binnen drie dagen.

Naar paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen is extra vraag. Omdat in Arnhem-Zuid voornamelijk die documenten worden verstrekt, is de wachttijd daar langer dan in het stadhuis. ,,Mensen in Arnhem-Zuid kunnen als alternatief kiezen voor een eerdere afspraak in Noord. Al begrijpen wij dat dat niet voor iedereen even makkelijk is’’ , zegt een woordvoerder. De drukte houdt naar verwachting aan tot juli.

Er zijn in de eerste helft van dit jaar 4500 meer reisdocumenten aangevraagd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat vijf jaar geleden een wetswijziging van kracht ging waardoor kinderen niet langer bijgeschreven mochten worden in het paspoort van hun ouders. De geldigheidsduur van paspoorten waar nog wel kinderen in staan is nu verstreken.

Daarnaast zijn er het hele jaar al veel meer aanvragen voor rijbewijzen. ,,Simpelweg omdat dit tien jaar geleden ook zo was en die rijbewijzen nu vervangen moeten worden’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Toen bepaalde functies van arnhem.nl afgelopen maand niet werkten, werd het nog drukker in het stadhuis. Zaken die normaal via de website geregeld konden worden, moesten nu aan de balie worden opgelost.

De gemeente heeft daarop de openingstijden van het stadhuis verruimd. Op dinsdag zijn de balies nu langer open. ,,We kijken voortdurend hoe de vraag zich ontwikkelt en of we extra uren open kunnen zijn.''

Sinds 1 januari 2014 werkt de gemeente op afspraak. In het verleden waren er soms lange wachtrijen. Daar wilde de gemeente vanaf. ,,We scoren sinds we werken op afspraak tussen de 8 en 9 op klanttevredenheid. Juist in dit soort periodes zou vrije inloop tot enorme wachtrijen hebben geleid, en ongetwijfeld tot een aanmerkelijk lagere klanttevredenheid.''