Luxe 'Rijnlijn' brengt passagier van Arnhem naar Wageningen

Dat is de grote wens van Arnhem, Wageningen en Renkum en de provincie Gelderland. Onderzoek moet uitwijzen of deze nieuwe snelle busverbinding voor 2022 haalbaar is.

De Rijnlijn is de voorlopige naam van de toekomstige verbinding, vrij naar de route langs de rivier die bus gaat volgen. De buslijn is in het leven geroepen omdat er volgens de initiatiefnemers nog geen directe verbinding is tussen Arnhem CS en de Wageningen Universiteit.

Buslijn 352

De huidige reizigers kunnen al vanuit Duitsland en Oost- en Noord-Nederland via Arnhem met de trein naar Ede-Wageningen. Daar dient men dan over te stappen op de bus. Daarnaast is er buslijn 352 die van Arnhem Centraal langs 25 bushaltes in 35 minuten tijd naar Wageningen rijdt.

Dat moet beter kunnen, vinden de drie wethouders vervoer. Sinds 2013 is het aantal passagiers tussen Arnhem en Wageningen met 81 procent gestegen en nog steeds groeiende. Met de nieuwe snelle en comfortabele busverbinding mikken de drie gemeenten en de provincie op de internationale student die straks met hogesnelheidslijn ICE vanaf de vliegvelden in Amsterdam en Düsseldorf Arnhem kunnen aandoen.

Trolley 2.0

Om alle reizigers te kunnen vervoeren denken de planmakers aan gelede of verlengde bussen. Het onderzoek moet uitwijzen of er straks waterstofbussen of bussen van het type trolley 2.0 gaan rijden. Dat zijn trolleybussen die de laatste kilometers zonder bovenleiding op een batterij rijden.