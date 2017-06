Maandag weten we wie de nieuwe burgemeester van Arnhem wordt

Video Trolley 2.0 rijdt zonder bovenleiding naar Huissen

8:17 ARNHEM - De opvallende, spierwitte trolleybus 2.0. trok veel bekijks in Arnhem en omgeving. Sierlijk glijdt de witte 'grand dame' onder de bussen door het straatbeeld. Maar het is vooral in Huissen waar het prototype als een echte filmster werd onthaald.