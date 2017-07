Marcouch kan niet wachten om Arnhemse problemen aan te pakken

Dief rijdt tijdens achtervolging in op motoragent

3 juli DUIVEN/ OOSTERHOUT - Een winkeldief is maandagmiddag in Oosterhout klemgereden door agenten, nadat hij spullen had gestolen bij de Mediamarkt in Duiven. De man was even na 12.30 uur vanuit de winkel gevlucht met de buit in de richting van Arnhem.