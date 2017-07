Met nieuwe stoptrein voor een prikkie naar de Tour

ARNHEM/DÜSSELDORF - Voor een tientje per persoon heen en terug naar Düsseldorf. Jarno Toebes (24) en zijn vier vrienden zijn verbaasd over de lage prijs, als de Arnhemmers en Oosterbekers een kaartje kopen voor de Rhein-IJssel-Express, de nieuwe stoptrein tussen Arnhem en het Roergebied.

Het is zaterdag iets drukker dan anders in de nieuwe stoptrein naar Duitsland. Tientallen Gelderlanders stappen voor het eerst in deze trein in Arnhem en Zevenaar, op weg naar de aftrap van de Tour de France in Düsseldorf.

De ICE, de hogesnelheidstrein, rijdt ook tussen Arnhem en Düsseldorf, maar daar kost een kaartje voor een enkele reis tussen de 20 en 40 euro per persoon.

Tevreden

Abellio, een dochter van NS, rijdt sinds 7 april tussen Arnhem en Düsseldorf. Zowel de treinvervoerder als de provincie Gelderland zijn tevreden over het aantal passagiers in de eerste maanden in de Rhein-IJssel-Express. ,,Dit soort nieuwe diensten hebben tijd nodig om bekend te raken. Maar regelmatig zitten er veertig tot vijftig reizigers in de trein. Met name in weekends zien we de drukte toenemen”, zegt een woordvoerster van de provincie. Gelderland steekt tot 2028 5,6 miljoen euro in de RE19, zoals de grensoverschrijdende verbinding bij de oosterburen wordt aangeduid.

Abellio komt over een aantal maanden met exacte cijfers over het aantal passagiers. Met name de eerste dagen kampte de verbinding met technische problemen. Die zijn volgens Abellio opgelost. Wel zijn er nog regelmatig vertragingen door andere storingen in de trein en op het spoor.